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Маленька ракета: Suzuki готує недороге спортивне авто для молоді (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Маленька ракета: Suzuki готує недороге спортивне авто для молоді (фото)
Suzuki Swift отримає версію Sport з 1,4-літровим турбомотором
Фото: BestCarWeb

Новий Suzuki Swift Sport отримає 1,4-літрову турбочетвірку, доповнену гібридною установкою

Лінійку Suzuki Swift 2025 модельного року поповнить заряджена версія Sport. «Гарячий» хетчбек В-класу дебютує в кінці нинішнього або на початку наступного року. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Хетчбек отримає обвіс і великий спойлер
Хетчбек отримає обвіс і великий спойлер
фото: BestCarWeb

Новий Suzuki Swift Sport збереже силовий агрегат попередника – 1,4-літрову бензинову турбочетвірку (її потужність зросте до 140-150 сил), доповнену 48-вольтною «м’якою» гібридною установкою на 15 к. с. Для авто масою приблизно в тонну цього цілком достатньо.

Заряджений хетчбек запропонують із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП. Звісно ж, ходову Suzuki Swift доопрацюють.

На рендерах Suzuki Swift Sport відрізняється від стандартної моделі агресивнішим дизайном передньої частини. Крім того, в хетчбека з’явилися обвіс, збільшений спойлер і нові колісні диски діаметром 17 дюймів.

Передня частина Suzuki Swift Sport стане агресивнішою
Передня частина Suzuki Swift Sport стане агресивнішою
фото: BestCarWeb

У Японії новий Suzuki Swift Sport коштуватиме 2,3-2,5 мільйона ієн ($16 000 – 17 500). В інших країнах хетчбек буде дещо дорожчим, але залишиться доступним спортивним автомобілем для молоді.

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Джерело
Теги: Suzuki авторинок автомобіль

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