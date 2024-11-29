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Влада Канади подала позов проти Google: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Влада Канади подала позов проти Google: подробиці
Канадський наглядовий орган позивається до Google
фото із відкритих джерел

Канада пішла судом на Google через зловживання на ринку інтернет-реклами

Канадський антимонопольний регулятор подав до суду на американську компанію Google, звинувативши її у зловживанні домінуючим становищем у галузі веб-реклами. Про це повідомило антимонопольне бюро Канади,  пише Al Jazeera

«Розслідування бюро показало, що  Google в Канаді, як найбільший постачальник всього стеку рекламних технологій для веб-реклами, зловживає своїм домінуючим становищем за допомогою поведінки, покликаної забезпечити збереження та зміцнення своєї ринкової влади», – інформує пресслужба бюро.

Стверджується, що Google своєю поведінкою обмежує учасників ринку у використанні власних інструментів рекламних технологій, таким чином спотворюючи конкурентний процес.

У своїй заяві в позові регулятор прагне домогтися ухвали, яка вимагає від Google виплатити штраф з метою забезпечення дотримання закону про конкуренцію та припинити займатися антиконкурентною практикою.

21 листопада Мін'юст США через суд зажадав, щоб корпорація Alphabet, що володіє Google, продала браузер Chrome для боротьби з її монополією у сфері онлайн-пошуку. Також пропонується заборонити Google повторно виходити на ринок браузерів протягом п'яти років, купувати конкурентів і укладати контракти щодо встановлення пошукової системи за умовчанням на мобільних пристроях. 

Крім того, Google анонсував чергові зміни у пошуковій видачі в Європі у відповідь на скарги малого бізнесу та загрозу штрафів від антимонопольних органів ЄС.Зазначається, що нові правила пов'язані із дотриманням вимог Закону про цифрові ринки (DMA), що забороняє технологічним гігантам віддавати перевагу власним продуктам і сервісам.



 

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Теги: Google ринок Канада технології суд

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