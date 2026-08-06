Наслідки атаки на Київщину 5 серпня: у двох районах триває гасіння пожеж (фото)

Піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків

У Бучанському та Броварському районах Київської області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки, здійсненої в ніч на 5 серпня. Пожежні підрозділи приборкують загоряння на постраждалих об'єктах. Про це пише «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Пошкоджена обстрілом будівля продовжує тліти фото: ДСНС Київщини/Facebook

Рятувальники гасять пожежу на пошкодженому об’єкті фото: ДСНС Київщини/Facebook

На окремих локаціях ще помітне задимлення фото: ДСНС Київщини/Facebook

Роботи з гасіння пожеж ускладнює спекотна погода. Попри високу температуру повітря, надзвичайники проливають осередки горіння та розбирають завалені конструкції.

фото: ДСНС Київщини/Facebook

Паралельно на місцях працюють піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків. До ліквідації залучені всі екстрені та комунальні служби регіону.

У ніч на 5 серпня ворог здійснив одну з наймасованіших атак на цивільний бізнес в Україні фото: ДСНС Київщини/Facebook

Наслідки російської атаки на Київщину 5 серпня 2026 року фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.