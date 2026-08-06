Наслідки атаки на Київщину 5 серпня: у двох районах триває гасіння пожеж (фото)
Піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків
У Бучанському та Броварському районах Київської області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки, здійсненої в ніч на 5 серпня. Пожежні підрозділи приборкують загоряння на постраждалих об'єктах. Про це пише «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.
Роботи з гасіння пожеж ускладнює спекотна погода. Попри високу температуру повітря, надзвичайники проливають осередки горіння та розбирають завалені конструкції.
Паралельно на місцях працюють піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків. До ліквідації залучені всі екстрені та комунальні служби регіону.
Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.
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