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Наслідки атаки на Київщину 5 серпня: у двох районах триває гасіння пожеж (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наслідки атаки на Київщину 5 серпня: у двох районах триває гасіння пожеж (фото)
Роботи з гасіння пожеж ускладнює спекотна погода
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків

У Бучанському та Броварському районах Київської області рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки, здійсненої в ніч на 5 серпня. Пожежні підрозділи приборкують загоряння на постраждалих об'єктах. Про це пише «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області. 

Пошкоджена обстрілом будівля продовжує тліти
Пошкоджена обстрілом будівля продовжує тліти
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Рятувальники гасять пожежу на пошкодженому об’єкті
Рятувальники гасять пожежу на пошкодженому об’єкті
фото: ДСНС Київщини/Facebook
На окремих локаціях ще помітне задимлення
На окремих локаціях ще помітне задимлення
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Роботи з гасіння пожеж ускладнює спекотна погода. Попри високу температуру повітря, надзвичайники проливають осередки горіння та розбирають завалені конструкції.

Наслідки атаки на Київщину 5 серпня: у двох районах триває гасіння пожеж (фото) фото 1
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Паралельно на місцях працюють піротехніки ДСНС, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків. До ліквідації залучені всі екстрені та комунальні служби регіону.

У ніч на 5 серпня ворог здійснив одну з наймасованіших атак на цивільний бізнес в Україні
У ніч на 5 серпня ворог здійснив одну з наймасованіших атак на цивільний бізнес в Україні
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Наслідки російської атаки на Київщину 5 серпня 2026 року
Наслідки російської атаки на Київщину 5 серпня 2026 року
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

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Теги: пожежа ДСНС обстріл Київщина рятувальники

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