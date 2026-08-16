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«Просто лежать на складах». Зеленський звернувся до Європи щодо перехоплювачів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Просто лежать на складах». Зеленський звернувся до Європи щодо перехоплювачів
Зеленський закликав Європу не тримати перехоплювачі на складах
фото: ОП

Президент наголосив на необхідності посилити українську ППО на тлі зростання кількості російських ударів балістикою

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів передавати Україні ракети-перехоплювачі для захисту від російської балістики, а не зберігати їх на складах. Заява пролунала після чергової масованої атаки РФ, унаслідок якої є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

Зеленський звернув увагу, що Росія застосовує проти України, зокрема, північнокорейські балістичні ракети, які руйнують цивільну інфраструктуру та забирають життя людей уже на території Європи. На цьому тлі президент наголосив на необхідності нових кроків партнерів для посилення захисту українського неба.

«Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах», – заявив Зеленський. 

За його словами, кожен новий пакет допомоги для української протиповітряної оборони означає врятовані життя та захищену від російських ударів інфраструктуру.

Заклик президента пролунав на тлі масштабних російських атак. Лише протягом останнього тижня під ударами опинилися 13 областей України. За цей час РФ застосувала понад 1550 ударних безпілотників, майже 1560 авіабомб та 62 ракети.  Більшість використаних ракет, за словами Зеленського, становила балістика різних типів.

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Президент також розповів про наслідки нічних і ранкових ударів 16 серпня. У Києві пожежі вдалося ліквідувати, після чого розпочалися аварійні роботи. У столиці та Київській області постраждали шестеро людей.

Балістичними ракетами російські війська також атакували Кременчук і Кривий Ріг. У Кривому Розі, за даними Зеленського, загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Також є загиблий у Сумах.

Від ранку російська атака продовжилася – у низці областей оголошували повітряну тривогу через нову хвилю безпілотників.

Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місцях ударів, та наголосив, що їхня робота має бути підкріплена рішеннями партнерів щодо посилення української ППО. За словами президента, Росію необхідно позбавити можливості безперешкодно використовувати балістику проти українських міст.

Нагадаємо, вночі і зранку 16 серпня українська ППО збила або подавила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 російських безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.

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Теги: Європа обстріл Володимир Зеленський російська ракета балістичні ракети

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