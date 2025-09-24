Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ

Раніше речник Путіна заявляв, що дізнався про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого

Донька речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова Єлизавета вилетіла до Парижа 23 лютого 2022 року, скориставшись денним рейсом авіакомпанії «Аерофлот» з аеропорту «Шереметьєво». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що, ймовірно, вона опублікувала антивоєнний допис в Instagram, який невдовзі зник, перебуваючи у Франції. Водночас Пєсков заявляв раніше, що дізнався про так звану спеціальну військову спецоперацію після її початку.

З 2020 року донька Пєскова вела бізнес в Росії. До того, вона жила у Франції та Росії. Дівчина нібито придбала компанію «Сперанса ДС», яка займалася туризмом і рекламою, а також зареєструвала фірму «Ліза і Саша», яка займалася пошиттям одягу. На цей час обидві компанії вже ліквідовані. Ще у доньки речника Путіна частка 30% у московському рекламному агентстві «Центрум», серед клієнтів якого Мінпромторг, Мінсільгосп і мерія Москви.

Починаючи з 2017 року дівчина подорожувала до Гамбурга, Парижа, Цюриха, Гельсінкі, Праги. Однак, після 24 лютого 2022 року Єлизавета внесена до санкційного списку США, а потім й до списку Євросоюзу. Після цього донька Пєскова не літала до Європи, але здійснювала поїздки до ОАЕ, Туреччини, Таїланду, Катару та Казахстану.

Також нібито в Парижі в сім’ї Пєскових залишилася квартира. Власником 180-метрових апартаментів є французька юридична особа Sirius, яка на три чверті належить колишній дружині Пєскова Катерині Солоцинській і ще на чверть – Лізі Пєсковій. Однак, у квітні 2022 року Єлизавета вийшла зі складу засновників цієї фірми. Чи володіє донька Пєскова часткою в цьому житлі наразі – невідомо.

Нагадаємо, санкції проти родини Дмитра Пєскова США ввели 11 березня 2022 року. Тоді ж Єлизавета Пєскова заявляла, що дуже «розчарована» через заборону подорожувати.