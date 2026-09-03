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Тариф на воду в Києві зросте більш ніж удвічі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Тариф на воду в Києві зросте більш ніж удвічі
Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення
фото: Unsplash (ілюстративне)

Міська влада пояснила рішення зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення у столиці до 63,79 грн за кубометр. За відповідне рішення проголосували 74 депутати, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Наразі сукупний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 грн за кубометр. Зокрема, 16,16 грн кияни платять за водопостачання та 14,22 грн – за водовідведення. Підтриманий Київрадою тариф більш ніж удвічі перевищує чинний.

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив необхідність перегляду тарифу зростанням витрат підприємств. Мовляв, подорожчали електроенергія, пальне та реагенти, водночас галузь водопостачання опинилася «фактично на межі виживання».

Водночас Кличко заявив, що міська влада не планує встановлювати для населення тариф на економічно обґрунтованому рівні.

Він також зазначив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що ухвалене рішення, навпаки, має допомогти уникнути ще більш різкого подорожчання води. За його словами, востаннє НКРЕКП рекомендувала встановити тариф на рівні близько 90 грн за кубометр.

«Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня – близько 90 гривень за кубометр», – пояснив Пантелеєв.

Він також звернув увагу на низький рівень зарплат працівників водоканалу порівняно з іншими комунальними підприємствами. За словами посадовця, без додаткового фінансування підприємству буде складно забезпечувати роботу взимку, особливо з огляду на наближення опалювального сезону.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив «Главкому», що в окремих містах України тарифи на водопостачання та водовідведення зросли більш ніж удвічі.

Серед великих міст найбільше подорожчання зафіксовано у Вінниці – приблизно на 213%, в Одесі – на 170%. В окремих населених пунктах Чернігівщини сукупний тариф на воду та водовідведення вже сягає близько 242 грн за кубометр. За прогнозом експерта, у 2027 році тарифи можуть зрости ще на 30–40%.

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Теги: Віталій Кличко Київрада тарифи вода комуналка ціни водопостачання

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