Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня
Російські лучники змушені пропустити етап Кубка світу в Іспанії через проблеми з отриманням віз. Про це пропагандистам повідомив президент Російської федерації стрільби з лука Зорігто Манханов, інформує «Главком».
«Наші спортсмени не зможуть поїхати на етап Кубка світу до Мадриду через проблеми, що виникли з оформленням в'їзних шенгенських віз», – розповів Манханов.
Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня. Планувалося, що до Іспанії вирушать 13 російських спортсменів та 6 тренерів.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
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