До Іспанії мали вирушити 13 російських лучників та 6 тренерів

Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня

Російські лучники змушені пропустити етап Кубка світу в Іспанії через проблеми з отриманням віз. Про це пропагандистам повідомив президент Російської федерації стрільби з лука Зорігто Манханов, інформує «Главком».

«Наші спортсмени не зможуть поїхати на етап Кубка світу до Мадриду через проблеми, що виникли з оформленням в'їзних шенгенських віз», – розповів Манханов.

Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня. Планувалося, що до Іспанії вирушать 13 російських спортсменів та 6 тренерів.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: