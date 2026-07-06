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Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
До Іспанії мали вирушити 13 російських лучників та 6 тренерів

Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня

Російські лучники змушені пропустити етап Кубка світу в Іспанії через проблеми з отриманням віз. Про це пропагандистам повідомив президент Російської федерації стрільби з лука Зорігто Манханов, інформує «Главком».

«Наші спортсмени не зможуть поїхати на етап Кубка світу до Мадриду через проблеми, що виникли з оформленням в'їзних шенгенських віз», – розповів Манханов.

Етап Кубка світу зі стрільби з лука пройде у Мадриді з 7 по 12 липня. Планувалося, що до Іспанії вирушать 13 російських спортсменів та 6 тренерів.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: візи стрільба з лука спорт росія

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