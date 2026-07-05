Зеленський попередив про підготовку нової російської атаки

Президент закликав союзників, передусім США, до «активних рішень» у захисті українців

Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія готує новий масований удар по країні. Про це свідчать дані української розвідки. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 5 липня.

Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриттів.

За словами президента, Росія готується завдати масованої атаки напередодні саміту НАТО у Туреччині, який відбудеться 7 та 8 липня.

«Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги», – зазначив він.

На тлі ймовірної атаки росіян Зеленський звернувся до партнерів із жорсткою заявою, що «будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі».

Президент України закликає союзників, передусім США, до «активних рішень». Він наголосив на важливості ракет для Patriot.

«Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot, в Україні», – підкреслив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни.

Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.