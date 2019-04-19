Після завершення дебатів всі станції столичного метро працюють у звичайному режимі



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Київське метро

Три станції Київського метро були закриті через дебатів кандидатів у президенти

Після 21:00 всі станції столичного метро працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляється у Facebook Київського метрополітену.

«Усі станції метро та пересадки працюють у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три станції Київського метро були закриті через дебатів кандидатів у президенти.

Як відомо, Дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському» прошли без порушень громадського порядку.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.