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Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)
фото: пресслужба поліції

Є загиблий, двоє осіб отримали поранення.

Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Києві загинув 41-річний чоловік, ще одного чоловіка та жінку госпіталізували з пораненнями. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наразі слідчо-оперативні групи працюють на місцях у кількох районах столиці.

«Сьогодні вночі російська армія вкотре атакувала Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано», – розповіли правоохоронці.

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Також внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі, а також понад шість автомобілів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.

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Теги: армія поліція жінка чоловік поранення Київ безпілотник

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