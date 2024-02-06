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Зростання загроз: суперниця Трампа на виборах попросила про охорону

Христина Петренко
glavcom.ua
Зростання загроз: суперниця Трампа на виборах попросила про охорону
Хейлі є найбільшою суперницею Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році
фото з відкритих джерел

«Це не завадить мені робити те, що я повинна робити»

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала. Про це інформує The Wall Street Journal.

Хейлі є найбільшою суперницею Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році. Журналістам WSJ Хейлі підтвердила заявку на захист:

«У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити».

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме  погрози вона отримувала.

Відомо, що надання захисту кандидатам у президенти здійснюється на розсуд міністра внутрішньої безпеки США. Це рішення приймається після консультації з дорадчим комітетом Конгресу, до складу якого входять спікер і лідер меншості Палати представників США, лідери більшості і меншості Сенату та додаткові законодавці.

Секретна служба направить запити з детальним описом критеріїв, які допоможуть визначити, чи відповідає кандидат вимогам захисту.

Зазначимо, що наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.

Нагадаємо, Ніккі Хейлі, яка є головною опоненткою Дональда Трампа на президентських виборах у США, прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій залишилися чоловік та жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру.

Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа.

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Теги: вибори у США чоловік жінка партії погрози

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