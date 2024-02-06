Зростання загроз: суперниця Трампа на виборах попросила про охорону

Хейлі є найбільшою суперницею Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році

«Це не завадить мені робити те, що я повинна робити»

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала. Про це інформує The Wall Street Journal.

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Хейлі є найбільшою суперницею Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році. Журналістам WSJ Хейлі підтвердила заявку на захист:

«У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити».

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Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме погрози вона отримувала.

Відомо, що надання захисту кандидатам у президенти здійснюється на розсуд міністра внутрішньої безпеки США. Це рішення приймається після консультації з дорадчим комітетом Конгресу, до складу якого входять спікер і лідер меншості Палати представників США, лідери більшості і меншості Сенату та додаткові законодавці.

Секретна служба направить запити з детальним описом критеріїв, які допоможуть визначити, чи відповідає кандидат вимогам захисту.

Зазначимо, що наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

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На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.

Нагадаємо, Ніккі Хейлі, яка є головною опоненткою Дональда Трампа на президентських виборах у США, прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій залишилися чоловік та жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру.

Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа.