Зустріч Зеленського з фракцією «Слуга народу». Арахамія розповів деталі

За словами Арахамії, зустріч Зеленського зі своєю фракцією була запланована ще торік

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч за час великої війни з парламентською фракцією «Слуга народу». Про деталі зустрічі розповів глава фракції Давид Арахамія.

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За словами нардепа, під час першої від початку широкомасштабної війни зустрічі депутатів із Зеленським йшлося про фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві.

Арахамія підтвердив, що зустріч Зеленського зі своєю фракцією була запланована ще торік, проте «графік президента дозволив провести її лише зараз».

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«Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. Говорили про найголовніше для нашої перемоги, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Дякуємо президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи», – зазначив глава фракції.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію «Слуги народу».

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.