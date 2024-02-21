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Зустріч Зеленського з фракцією «Слуга народу». Арахамія розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зустріч Зеленського з фракцією «Слуга народу». Арахамія розповів деталі
Серед ключових тем зустрічі – фронт, економіка та збереження єдності в суспільстві
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Арахамії, зустріч Зеленського зі своєю фракцією була запланована ще торік

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч за час великої війни з парламентською фракцією «Слуга народу». Про деталі зустрічі розповів глава фракції Давид Арахамія.

За словами нардепа, під час першої від початку широкомасштабної війни зустрічі депутатів із Зеленським йшлося про фронт, економіку, допомогу партнерів та збереження єдності в суспільстві.

Арахамія підтвердив, що зустріч Зеленського зі своєю фракцією була запланована ще торік, проте «графік президента дозволив провести її лише зараз».

«Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. Говорили про найголовніше для нашої перемоги, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Дякуємо президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи», – зазначив глава фракції.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію «Слуги народу».

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

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Теги: Володимир Зеленський партія Слуга народу Давид Арахамія депутат фракція

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