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    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста

    Через масові акції в центрі столиці рух на дорогах значно ускладнився
    У центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акції громадян. Про це повідомили у столичній поліції. «Охорону правопорядку посилено через масові акції громадян», — зазначили у поліції, не уточнивши водночас, яка кількість поліцейських бере участь в охороні порядку. [GALLERY_BLOCK] Тим
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    Активісти в центрі міста&nbsp;
    Активісти в центрі міста 

    Через масові акції в центрі столиці рух на дорогах значно ускладнився

    У центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акції громадян. Про це повідомили у столичній поліції.

    «Охорону правопорядку посилено через масові акції громадян», — зазначили у поліції, не уточнивши водночас, яка кількість поліцейських бере участь в охороні порядку.

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    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста
    УНН

    Тим часом станом на 12 годину 5 грудня на дорогах Києва утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps. 

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    Повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Арсенальна». Особливо ускладнено рух на вулицях: Інститутська, Городецького, Ольгинської, Заньковецької, Івана Мазепи, Московська.

    Також складна ситуація спостерігається в районі Бессарабської площі. Великі пробки фіксуються на бульварі Лесі Українки та бульварі Тараса Шевченка, а також на проспекті Перемоги в напрямку центру.

    «Тягнучка» утворилася також на Набережному шосе, в районі станції метро Шулявська і Індустріального моста.

    Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста, аваріями і дорожніми роботами.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

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