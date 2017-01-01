Поліція Києва посилила охорону порядку в центрі міста

Через масові акції в центрі столиці рух на дорогах значно ускладнився

У центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акції громадян. Про це повідомили у столичній поліції. «Охорону правопорядку посилено через масові акції громадян», — зазначили у поліції, не уточнивши водночас, яка кількість поліцейських бере участь в охороні порядку. [GALLERY_BLOCK] Тим



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Активісти в центрі міста

Через масові акції в центрі столиці рух на дорогах значно ускладнився

У центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акції громадян. Про це повідомили у столичній поліції.

«Охорону правопорядку посилено через масові акції громадян», — зазначили у поліції, не уточнивши водночас, яка кількість поліцейських бере участь в охороні порядку.

Тим часом станом на 12 годину 5 грудня на дорогах Києва утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Арсенальна». Особливо ускладнено рух на вулицях: Інститутська, Городецького, Ольгинської, Заньковецької, Івана Мазепи, Московська.

Також складна ситуація спостерігається в районі Бессарабської площі. Великі пробки фіксуються на бульварі Лесі Українки та бульварі Тараса Шевченка, а також на проспекті Перемоги в напрямку центру.

«Тягнучка» утворилася також на Набережному шосе, в районі станції метро Шулявська і Індустріального моста.

Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста, аваріями і дорожніми роботами.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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