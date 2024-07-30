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Внаслідок падіння дерева у столичному парку Шевченка загинула людина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Внаслідок падіння дерева у столичному парку Шевченка загинула людина
Слідчі розпочали кримінальне провадження за службову недбалість
фото: Поліція Києва

Ще одна жінка перебуває у важкому стані

У Києві одна з постраждалих через падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка померла у лікарні. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка перебуває у важкому стані. 

Поліцейські продовжують працювати на місці події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Нагадаємо, у столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали.

«Медики госпіталізують чотирьох потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру», – йдеться у повідомленні КМДА.

До слова, 29 липня головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.

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Теги: вітер парк жінка поліція Київ

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