Внаслідок падіння дерева у столичному парку Шевченка загинула людина
Ще одна жінка перебуває у важкому стані
У Києві одна з постраждалих через падіння дерева у парку імені Тараса Шевченка померла у лікарні. Про це повідомила поліція Києва.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок.
Потерпілих госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка перебуває у важкому стані.
Поліцейські продовжують працювати на місці події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.
Нагадаємо, у столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали.
🤯 У київському парку Шевченка дерево впало на пішохідну частину – КМДА
Унаслідок чотири людини постраждали. Їх госпіталізували.
📷 Місцеві пабліки pic.twitter.com/hcbIpeMqgI
«Медики госпіталізують чотирьох потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру», – йдеться у повідомленні КМДА.
До слова, 29 липня головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.
Коментарі — 0