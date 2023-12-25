Різдвяний снігопад у Києві: яка ситуація в столиці

Пасажирський транспорт працює за графіком, рух вулицями Києва відбувається в штатному режимі

У Києві до прибирання снігу на дорогах, шляхопроводах, тротуарах та зупинках громадського транспорту залучені майже 460 одиниць спецтехніки та понад 4 200 людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами начальника КМВА Сергія Попка, станом на ранок понеділка, 25 грудня, погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій в столиці, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення столиці працює у штатному режимі та в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення міста.

Відключень електроенергії не було, споживання електроенергії частково збільшено, але відповідає встановленим нормам, електроенергія доведена без обмежень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пасажирський транспорт працює за графіком, рух вулицями Києва відбувається в штатному режимі.

За прогнозом «Укргідрометцентру» сьогодні, 25 грудня у столиці хмарно, мокрий сніг з переходом в дощ. Температура у Києві – 5-7° тепла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що на Різдво Київ замітає снігом (відео). Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами.