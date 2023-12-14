Яку грошову допомогу отримають мешканці будинків, пошкоджених вчора ракетою у Києві

Кияни, які постраждали через обстріл Києва, можуть отримати 27 тис. грн

Мешканці квартир, будинки яких 13 грудня пошкодили уламки балістичної ракети, зареєструвалися в Управлінні соцзахисту Дніпровської районної адміністрації на отримання допомоги з двох фондів. Про це повідомила журналістка Наталка Прудка.

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Зокрема, йдеться про фонд КМДА з відшкодуванням на суму 10 тис. грн та фонд від ООН – 17 тис. грн.

Люди стоять у черзі на отримання допомоги фото: Facebook/Наталка Прудка

За словами журналістки, чимало будинків вчора постраждали від російської балістичної атаки по Києву. Більшість з них – великі дев’ятиповерхові будівлі.

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Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.

До слова, військовий історик та експерт Михайло Жирохов вважає, що використання балістики дає росіянам потужні переваги та було питанням часу.