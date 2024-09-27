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Поліція застерегла киян від нового шахрайства у популярному месенджері

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поліція застерегла киян від нового шахрайства у популярному месенджері
Потенційних жертв шахраї підшукують на відомій в Україні онлайн-платформі
фото ілюстративне

Злочинці зламують облікові записи користувачів месенджера та розсилають контактам повідомлення з фішинговими посиланнями

Правоохоронці попереджають киян, що шахраї винайшли ще один спосіб, як отримати банківські дані громадян через популярні месенджері. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, злочинці зламують облікові записи користувачів месенджера та розсилають контактам повідомлення з фішинговими посиланнями про нібито отримання грошей від держави або міжнародних організацій.

Потенційних жертв шахраї підшукують на відомій в Україні онлайн-платформі та надсилають повідомлення продавцям у месенджері під виглядом представників маркетплейсу.

«Аферисти повідомляють про необхідність підтвердити публікацію оголошення на сайті шляхом надсилання у відповідь коду, який надійшов нібито від платформи. Насправді цей код призначений для авторизації в акаунті месенджера з іншого пристрою, що дозволяє зловмисникам отримати повний доступ до облікового запису», – пояснили правоохоронці.

Після цього шахраї масово розсилають користувачам зі списку контактів повідомлення з фішинговим посиланням про отримання «фінансової допомоги».

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік виманив у родичів загиблих воїнів 1,1 млн грн. За даними слідства, 46-річний чоловік у незаконний спосіб отримував дані родичів військових, які загинули під час воєнних дій, і телефонував їм. У поліції кажуть, що фігурант називав себе підполковником ЗСУ та змушував рідних віддавати частину посмертних виплат нібито на ЗСУ.

Теги: шахрайство кібератака кібербезпека поліція

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