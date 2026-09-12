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Російські дрони атакували п'ять районів Київщини

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російські дрони атакували п'ять районів Київщини
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них – дитина

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За останню добу внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Один із постраждалих чоловіків отримав травми та був госпіталізований. Жінка та дитина зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці.

Наслідки атак зафіксовано у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об'єктів, зокрема сім приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінію електропередачі.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Обухівському районі. Там пошкоджено шість об'єктів, серед яких чотири приватні домоволодіння. На місцях працюють рятувальні та аварійні служби. Вони фіксують наслідки атак та надають допомогу людям.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети та 129 безпілотників. Сили ППО збили або подавили 110 повітряних цілей. Влучання ракет та ударних дронів зафіксовано на 20 локаціях, падіння уламків – ще на чотирьох. Основний удар припав на Одещину.

Зокрема, в Одесі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 16 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. У місті повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкоджено сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою один житловий будинок повністю зруйнований, ще два пошкоджені.

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Теги: Київщина поранення смерть обстріл

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