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В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже 15 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 11:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 11:32 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. 

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

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Теги: тривога

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