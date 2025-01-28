В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже 15 хвилин

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 11:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 11:32 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.