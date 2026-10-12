Рух «зеленої» гілки метро та автобусів змінено через пожежу на мосту

Ділянка між станціями «Видубичі» та «Осокорки» тимчасово не обслуговується поїздами метрополітену

У столиці тимчасово змінено схему руху поїздів «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії метрополітену, а також комунальних автобусів. Причиною стало перекриття руху на Південному мості – у соціальних мережах кияни повідомляють про масштабну пожежу вантажного автомобіля на мостовому переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне сповіщення КП «Київський метрополітен».

Як курсують поїзди метро?

Наразі рух поїздів «зеленої» лінії організовано двома окремими ділянками:

між станціями «Сирець» – «Видубичі»;

між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір».

Таким чином, ділянка між станціями «Видубичі» та «Осокорки» (включаючи станцію «Славутич») тимчасово не обслуговується поїздами метрополітену.

Зміни в русі наземного транспорту

Зміни торкнулися і комунальних автобусів:

Автобуси № 22 та № 91 тимчасово курсують в обхід – через Дарницький міст.

Пасажирів закликають враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом.

Про причини перекриття Південного мосту та точний час відновлення руху у звичайному режимі міська влада та метрополітен обіцяють повідомити додатково.

😨 У столиці горить вантажівка на Південному мосту, повідомлябть місцеві пабліки https://t.co/FoGu2dKPhx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, під час тривалої повітряної тривоги та значного збільшення кількості людей на станціях КП «Київський метрополітен» може тимчасово змінювати порядок руху поїздів на «червоній» лінії. Зокрема, на окремих станціях поїзд може не здійснювати висадку пасажирів. Підземні станції метро під час повітряної тривоги використовують і як укриття. Тому метрополітен має враховувати не лише пасажирів, які вже перебувають на станції, а й людей, які можуть спускатися до метро з вулиці, щоб перечекати небезпеку.