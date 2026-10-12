Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух «зеленої» гілки метро та автобусів змінено через пожежу на мосту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух «зеленої» гілки метро та автобусів змінено через пожежу на мосту
На Південному мосту палає вантажівка
фото: скриншот відео, покращений за допомогою ШІ

Ділянка між станціями «Видубичі» та «Осокорки» тимчасово не обслуговується поїздами метрополітену

У столиці тимчасово змінено схему руху поїздів «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії метрополітену, а також комунальних автобусів. Причиною стало перекриття руху на Південному мості – у соціальних мережах кияни повідомляють про масштабну пожежу вантажного автомобіля на мостовому переході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне сповіщення КП «Київський метрополітен».

Як курсують поїзди метро?

Наразі рух поїздів «зеленої» лінії організовано двома окремими ділянками:

  • між станціями «Сирець» – «Видубичі»;
  • між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір».

Таким чином, ділянка між станціями «Видубичі» та «Осокорки» (включаючи станцію «Славутич») тимчасово не обслуговується поїздами метрополітену.

Зміни в русі наземного транспорту

Зміни торкнулися і комунальних автобусів:

  • Автобуси № 22 та № 91 тимчасово курсують в обхід – через Дарницький міст.
  • Пасажирів закликають враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом.

Про причини перекриття Південного мосту та точний час відновлення руху у звичайному режимі міська влада та метрополітен обіцяють повідомити додатково.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, під час тривалої повітряної тривоги та значного збільшення кількості людей на станціях КП «Київський метрополітен» може тимчасово змінювати порядок руху поїздів на «червоній» лінії. Зокрема, на окремих станціях поїзд може не здійснювати висадку пасажирів. Підземні станції метро під час повітряної тривоги використовують і як укриття. Тому метрополітен має враховувати не лише пасажирів, які вже перебувають на станції, а й людей, які можуть спускатися до метро з вулиці, щоб перечекати небезпеку.

Теги: метро укриття кияни влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анушкевичус дев'ять років був міським головою Івано-Франківська
Помер багаторічний мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус
15 вересня, 16:23
Регіони РФ пропонують мільйонні виплати за укладання контрактів із армією
Росія забрала гроші у сиріт і пенсіонерів заради виплат військовим – ЗМІ
28 вересня, 03:06
Рятувальники ДСНС працюють на місці пожежі в житловому будинку
Удар по Києву. Пожежа охопила будинок і офісну будівлю, є постраждалі
26 вересня, 08:57
Ситуація на фронті 25 вересня
167 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 вересня 2026
25 вересня, 22:20
ВДНГ – один з п'яти найбільших виставкових центрів світу і самий зелений експоцентр планети
ВДНГ ухвалив важливе рішення для відвідувачів на тлі останніх атак на Київ
29 вересня, 14:09
Медична інформаційна служба прийматиме від киян пропозиції, подяки або скарги щодо роботи медзакладів столиці
У Києві запрацює нова Медична інформаційна служба
29 вересня, 20:00
У польських школах визначатимуть безпечні місця для дітей на випадок повітряної загрози
Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки
5 жовтня, 12:58
Київ атакували безпілотники: знову влучання в Південний міст
Київ атакували безпілотники: знову влучання в Південний міст
2 жовтня, 05:20
Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години
Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години
8 жовтня, 00:22

Новини

У Києві третя від початку доби повітряна тривога триває понад годину
У Києві третя від початку доби повітряна тривога триває понад годину
Рух «зеленої» гілки метро та автобусів змінено через пожежу на мосту
Рух «зеленої» гілки метро та автобусів змінено через пожежу на мосту
Один івент за ціною квартири: ТРЦ Ocean Plaza спустить мільйони на розваги й Санту
Один івент за ціною квартири: ТРЦ Ocean Plaza спустить мільйони на розваги й Санту
У столиці та Київській області 12 жовтня діють стабілізаційні відключення
У столиці та Київській області 12 жовтня діють стабілізаційні відключення
Якість повітря у Києві 12 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 12 жовтня 2026 року
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала 14 хвилин
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала 14 хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
187K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua