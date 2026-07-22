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Афера на мільйон: у Києві пенсіонерка віддала всі заощадження «працівникам СБУ»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афера на мільйон: у Києві пенсіонерка віддала всі заощадження «працівникам СБУ»
Поліцейські вийшли на 24-річного киянина, який, за даними слідства, виконував роль кур'єра в шахрайській схемі
фото: поліція Києва

Пенсіонерці зателефонував чоловік, який представився працівником СБУ

У Києві шахраї по телефону назвались працівниками СБУ та виманили у 81-річної пенсіонерки 1 млн грну різній валюті. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

За даними поліції, пенсіонерці зателефонував чоловік, який представився працівником СБУ. Він заявив, що придбані нею ліки фінансують країну-агресора, тому її заощадження потрібно терміново «задекларувати».

Повіривши шахраю, жінка передала кур'єрці 9 380 доларів, 4 тис. євро та 320 тис. грн.

Гроші, передані пенсіонеркою на «перевірку»
Гроші, передані пенсіонеркою на «перевірку»
фото: Національна поліція України
Довірившись незнайомцю, потерпіла передала жінці-кур’єру $9380, 4 тис. євро та 320 тис. грн
Довірившись незнайомцю, потерпіла передала жінці-кур’єру $9380, 4 тис. євро та 320 тис. грн
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що жінка-кур'єр також стала жертвою обману і діяла за вказівками того ж псевдоспівробітника СБУ. Отримані від пенсіонерки гроші вона передала іншому чоловікові.

Надалі поліцейські вийшли на 24-річного киянина, який, за даними слідства, виконував роль кур'єра в шахрайській схемі. Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, планшети та гроші.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються інші учасники шахрайської схеми.

Нагадаємо, у Києві судитимуть псевдоправоохоронця, який ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел у правоохоронних органах, жертвою аферистів стала 71-річна Валентина Антонюк – відома українська співачка, науковиця, докторка культурології та мати українського композитора Валерія Антонюка.

Раніше шахраї ошукали шостого прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка майже на 7 млн грн. Двом пособникам афери вже повідомили про підозру. «Главком» розповідаа, що відомо про колишнього главу уряду та як він став жертвою зловмисників. За даними Київської міської прокуратури, шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному чоловікові підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.

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Теги: шахрайство Київ

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