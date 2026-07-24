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Літак збірної Аргентини затримали в Нью-Йорку після Чемпіонату світу 2026: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Літак збірної Аргентини затримали в Нью-Йорку після Чемпіонату світу 2026: деталі скандалу
Аргентинська федерація може бути причетною до відмивання грошей
фото: Infobae

Очільники Аргентинської федерації наразі спростовують звинувачення на свою адресу

Керівництво Аргентинської футбольної асоціації опинилося в центрі масштабного фінансового розслідування у США після завершення Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport. 

Перевірки аргентинських чиновників

Через кілька днів після фіналу Чемпіонату світу 2026 літак із делегацією збірної Аргентини був тимчасово затриманий в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, де американські правоохоронці проводили процесуальні дії щодо окремих функціонерів асоціації. За даними аргентинських ЗМІ, розслідування стосується діяльності компанії TourProdEnter LLC, яка з 2021 року отримала ексклюзивне право адмініструвати міжнародні комерційні доходи федерації.

Зокрема, слідчі перевіряють фінансові операції на суму понад 300 мільйонів доларів, що проходили через банківську систему США, а також можливі порушення, пов'язані з відмиванням коштів, банківським шахрайством і податковими злочинами. У центрі уваги перебувають контракти на телевізійні права, спонсорські угоди та призові виплати, зокрема кошти, отримані після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу 2022 року.

Повідомлялося, що президент AFA Клаудіо Тапія та скарбник асоціації Пабло Товіггіно були опитані співробітниками ФБР перед вильотом із Нью-Йорка, а виліт чартерного рейсу затримався. Частина медіа також стверджувала, що правоохоронці вилучили електронні пристрої функціонерів і викликали їх до федерального суду у Флориді.

Спростування інформації

Однак Аргентинська футбольна асоціація категорично заперечила ці повідомлення. В офіційній заяві організація наголосила, що ні Тапія, ні Товіггіно не отримували судових повісток, а їхні телефони чи інші пристрої не вилучалися. Водночас федерація підтвердила, що американський суд викликав третю сторону для надання свідчень і документів, у яких можуть згадуватися керівники асоціації.

Федеральне бюро розслідувань офіційно не коментує перебіг справи. Розслідування триває, а американські правоохоронці продовжують перевіряти фінансові потоки, пов'язані з діяльністю TourProdEnter LLC та міжнародними контрактами організації.

Нагадаємо, що іспанський пілот жорстко потролив аргентинських пасажирів літака після фіналу Чемпіонату світу

Теги: літак розслідування НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Аргентина

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