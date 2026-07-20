«Зірвала флеш-роял». Рестораторка Маргарита Січкар закликала Полякову молитися за свого чоловіка

Маргарита Січкар назвала Вадима Буряковського «справжнім чоловіком»

Колишня рестораторка та письменниця Маргарита Січкар висловилася про чоловіка співачки Олі Полякової Вадима Буряковського. Січкар порадила артистці молитися за свого чоловіка. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю видавчині Олесі Боцман.

На думку Маргарити Січкар, Оля Полякова «зірвала джекпот», коли зустріла та вийшла заміж за Вадима Буряковського. Адже Січкар вважає його справжнім чоловіком. «Я просто Вадіка знаю мільйон років. Я його дружину знала, Світлану. Йому Оля пісню присвятила в стилі 90-х. Ну, от Вадік – це справжній чоловік, незважаючи на його невеликий зріст, не красень. Але флеш-роял зірвала Полякова стосовно чоловіка», – зазначила рестораторка.

Тож вона радить Поляковій молитися за свого чоловіка, аби той прожив до 100 років. «Олю, просто молися на Вадіка, нехай він живе 100 років», – сказала письменниця.

До того ж Маргарита Січкар зауважила, що Вадим Буряковський є прикладом для своїх дітей. Зокрема, його доньки мають приклад, яким повинен бути чоловік. Тож письменниця вважає, що дівчата будуть прискіпливими у виборі своїх обранців. «Це чоловік – приклад. Його донькам буде складно, бо знайти такого чоловіка, як Вадік… Адже він теж показує своїм донькам приклад», – зауважила вона.

Нагадаємо, українська рестораторка, письменниця та громадська діячка Маргарита Січкар поділилася історією своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. У 1998 році Маргариті Січкар доручили зустріти Володимира Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Вечеря відбулася у ресторані Січкар «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті.

До слова, співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Артистка вирішила записати новий трек на тлі обговорення інтерв’ю свого чоловіка Дмитру Гордону, яке стало вірусним у мережі. Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка.