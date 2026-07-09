Маршрутки у Вінниці подорожчають удвічі: коли запрацюють нові тарифи

Попередній тариф діяв із червня 2022 року. Тоді проїзд на більшості маршрутів коштував 15 грн, а на окремих – 18 грн

Із 15 липня у Вінницькій міській громаді зросте вартість проїзду в маршрутних таксі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради, повідомляє «Главком».

Згідно з рішенням, на більшості міських маршрутів проїзд коштуватиме 30 грн. На приміських маршрутах №30А («Центральний автовокзал – с. Щітки»), №30Б («Центральний автовокзал – с. Писарівка») та №34А («Вінниця – Гавришівка») тариф становитиме 35 грн.

Попередній тариф діяв із червня 2022 року. Тоді проїзд на більшості маршрутів коштував 15 грн, а на окремих – 18 грн.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після звернення перевізників. Перед цим профільні підрозділи перевірили їхні економічні розрахунки. Перевізники аргументували необхідність підвищення тарифів зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування, ремонт автобусів, запасні частини та інші експлуатаційні витрати.

«Ми розуміємо, що будь-яка зміна вартості проїзду відчутна для людей. Тому це питання розглядали дуже уважно. З одного боку – є пасажири, для яких важлива прийнятна ціна. З іншого – є маршрути, які мають щодня працювати, рухомий склад, який необхідно утримувати у справному та безпечному стані», – зазначив директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міськради Андрій Сорокін.

У мерії також запевнили, що після підвищення тарифів контролюватимуть виконання перевізниками умов договорів, зокрема дотримання графіків руху, регулярність рейсів та технічний стан автобусів.

Нині у Вінницькій громаді працюють 29 автобусних маршрутів, на яких щодня курсують 206 автобусів. Перевезення здійснюють 74 перевізники – юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.

Як повідомлялось, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разової поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та автобусах може зрости до 30 грн. Очікується, що нові тарифи можуть набути чинності вже з 15 липня цього року. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.