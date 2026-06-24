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Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
фото: Поліція Київщини

Справа перебуває на особистому контролі генпрокурора Руслана Кравченка

У Чорногорії затримали та взяли під екстрадиційний арешт колишню директорку дитячого табору Olympic Village, розташованого у селі Ходосівка на Київщині, де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Затримання директорки в Чорногорії

За словами очільника Офісу генпрокурора, після повідомлення про підозру екскерівниця закладу переховувалася за межами України, через що її оголосили у міжнародний розшук. За запитом української сторони Інтерпол опублікував «червоне оповіщення». 21 червня фігурантку затримали на території Чорногорії, наразі триває процедура її повернення в Україну.

«Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані. Втеча за кордон не скасовує відповідальності», – наголосив Руслан Кравченко.

Генпрокурор також нагадав, що в суді вже розглядається обвинувальний акт щодо тренера табору, якого звинувачують у залишенні дитини в небезпеці.

Деталі трагедії в Olympic Village

Нагадаємо, йдеться про справу щодо загибелі 10-річного Вані Гончарука з Одещини, який 3 серпня 2023 року втонув у озері на території заміського спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village у селі Ходосівка на Київщині. Трагедія сталася під час відпочинку дитини у футбольному таборі: під час купання хлопчик залишився без належного нагляду дорослих. Зазначений літній табір організувала елітна футбольна академія «Бенфіка» – філія португальської школи, яка базується в комплексі Olympic Village під Києвом.

У свої 10 років Ваня марив футболом. 1 вересня 2023 року він мав піти у новостворений спортивний клас, що був дивиною для їхнього невеликого містечка. Та цей день батьки хлопчика зустріли біля могили сина.

10-річний Ваня Гончарук потонув в озері глибиною дев'ять метрів, коли тренер залишив його та інших дітей без нагляду
10-річний Ваня Гончарук потонув в озері глибиною дев'ять метрів, коли тренер залишив його та інших дітей без нагляду
Фото: з особистого архіву родини Гончаруків

«Він був нашою єдиною дитиною»: історія родини Гончаруків

Загиблий Ваня Гончарук разом із батьками В’ячеславом та Світланою мешкав у невеликому містечку Балта на Одещині, пише УП. Хлопчик був єдиною дитиною в родині. Батьки змалечку виховували його спортсменом і мріяли про професійну футбольну кар'єру для сина. Навесні 2023 року вони навіть допомогли організувати спеціальний спортивний клас у місцевій школі, аби Ваня міг гармонійно поєднувати навчання та тренування. Проте навчатися там хлопчикові не судилося.

Ваня Гончарук разом із батьками
Ваня Гончарук разом із батьками
фото з архіву родини

Улітку 2023 року батьки вирішили відправити 10-річного сина до футбольного табору, аби він крок за кроком привчався до самостійності. Обирали безпечне місце якомога далі від зони бойових дій і зупинилися на елітній академії «Бенфіки» під Києвом. В оголошеннях закладу обіцяли оригінальні португальські методики, роботу з ліцензованими тренерами УЄФА та обов'язкові «водні розваги на озері».

Ваня Гончарук приїхав з батьками до табору за день до заселення
Ваня Гончарук приїхав з батьками до табору за день до заселення
фото з архіву родини

Батьки привезли сина до табору 31 липня. Вони одразу попередили керівництво, що хлопчик не вміє плавати.

«Ми одразу сказали, що Ваня не вміє плавати. Тренер відповів: "Я вас почув"», – згадує батько дитини В’ячеслав. Аби син почувався впевненіше, батьки додатково оплатили індивідуальні заняття з плавання в комплексі, перше з яких дитина відвідала 2 серпня. Тренерка зазначила, що хлопчик здібний, але дуже боїться води. Наступне заняття мало відбутися 4 серпня.

Проте 3 серпня зв'язок із сином раптово обірвався. Ваня мав зателефонувати мамі після обіду, але телефон мовчав. Батьки годинами намагалися додзвонитися до сина, тренера та адміністрації академії, але їхні дзвінки ігнорували або просили зачекати. Близько 17:00 батькові зателефонували з поліції та повідомили, що Ваня втонув. Як з'ясувалося згодом, дитина зникла з поля зору ще о 14:00, і весь цей час тривали пошуки тіла.

Трагедія повністю зруйнувала життя родини.

«Ваня – наша єдина дитина. Я 1987 року народження, дружина – на 10 років старша. Ми більше не зможемо народити. Світлана займалася тільки Ванею, не працювала. Після його загибелі ми втратили сенс. Коли поховали Ваню, прийшли після поминального обіду додому, сіли – я подивився на дружину й запитав: «Навіщо ми все це робили? Навіщо?», – ділиться страшним болем батько хлопчика.

Кому оголошено підозри та що загрожує винним

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера, якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини). Наступного дня після трагедії правоохоронці вручили підозру тренеру табору, який безпосередньо організовував відпочинок дітей. Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

А через два роки після трагедії у справі з'явився ще одна підозрювана – директорка заміського спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. 1 вересня 2025 року їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України – порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини.

У Київській обласній прокуратурі наголосили, що судовий розгляд цієї справи перебуває на постійному контролі Генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Теги: Руслан Кравченко підозра смерть відпочинок діти Київ

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