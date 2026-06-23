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У столиці невідомі закинули прокатний велосипед на дах зупинки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці невідомі закинули прокатний велосипед на дах зупинки (фото)
Прокатний велосипед стоїть просто на даху павільйону очікування «Київпастрансу»
фото: соцмережі

Інцидент стався на Лісовому масиві

У Деснянському районі столиці зафіксували черговий випадок безвідповідального ставлення до чужого майна та міської інфраструктури – невідомі витягли прокатний велосипед на дах зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Інцидент стався на Лісовому масиві. На оприлюднених у мережі світлинах видно, що один із велосипедів, які здають в оренду через мобільні додатки, стоїть просто на даху павільйону очікування «Київпастрансу».

Хто саме і з якою метою вчинив цей акт хуліганства, наразі невідомо. Очевидно, що тепер власникам сервісу прокату та комунальним службам доведеться залучати техніку, аби зняти транспортний засіб із конструкції зупинки без додаткових пошкоджень майна.

Нагадаємо, у Києві 15 серпня 2028 року запустився громадський велопрокат. Кожен велосипед оснащений GPS, тож відомо, де він знаходяться, хто користувався ним востаннє і де його залишив.  Вже у вересні станцію міського велопрокату Nextbike біля метро «Героїв Дніпра» пошкодили вандали. За словами співзасновника київської філії компанії Nextbike Олексія Кушки, два велосипеди з парковки невідомі кинули на узбіччя. У жовтні через крадіжки на Троєщині закрилися дві станції велопрокату.

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Теги: Київ велосипед

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