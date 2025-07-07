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Суд зобов’язав власників знести ресторан-самобуд неподалік озера «Тельбін» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд зобов’язав власників знести ресторан-самобуд неподалік озера «Тельбін» (фото)
Cпоруди загальною площею понад 470 кв. м були розміщені на землі комунальної власності без правових підстав
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Ділянка площею 0,1301 га була незаконно зайнята самочинною забудовою

Київська громада повертає собі земельну ділянку неподалік озера Тельбін по проспекту Павла Тичини, 18, де без дозволів було зведено ресторанний комплекс. Господарський суд Києва задовольнив позов Подільської окружної прокуратури та зобов’язав знести самочинно збудовані приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Прокуратура встановила, що ділянка площею 0,1301 га була незаконно зайнята, а протягом кількох років на ній збудували численні нежитлові приміщення та допоміжні об’єкти без належних дозвільних документів та погодження з місцевою владою.

Cпоруди загальною площею понад 470 кв. м були розміщені на землі комунальної власності без правових підстав
Cпоруди загальною площею понад 470 кв. м були розміщені на землі комунальної власності без правових підстав
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Для реєстрації права власності використовувалися підроблені документи, зокрема, декларація про готовність об’єкта до експлуатації містила недостовірні дані щодо площі та техніко-економічних показників будівель.

Земельно-технічна експертиза підтвердила, що споруди загальною площею понад 470 квадратних метрів розташовані на комунальній землі без жодних правових підстав.

Відтак, суд зобов’язав власників нерухомості звільнити самовільно захоплену ділянку від незаконно зведених споруд та привести її у стан, придатний для подальшого використання територіальною громадою столиці, зазначили у прокуратурі. 

Нагадаємо, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 тис. кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту.

Також прокуратура Києва у судовому порядку витребувала з приватної власності земельну ділянку у Солом’янському районі столиці. За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці.

Теги: прокуратура Київ земля декларація документи громада Facebook експертиза

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