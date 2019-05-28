Конфлікт на дорозі: на бульварі Перова водій Mercedes кинув у мопед пляшку (фото, відео)



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Водій мопеда намагався ухилитися від пляшки і втратив рівновагу Фото: Інформатор

Водій мопеда отримав травми

У понеділок, 27 травня, увечері у Дніпровському районі Києва неподалік від перехрестя бульвару Перова і проспекту Алішера Навої стався неприємний інцидент.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов о 21:55. Про це повідомляє Інформатор.

За словами пасажира мопеда Honda, вони рухалися по бульвару Перова в сторону Броварського проспекту. Під час руху між ними і водієм автомобіля Mercedes стався конфлікт. Спочатку машина кілька разів підрізала мопед, а потім почалася словесна перепалка.

Під час розмови чоловік притиснув двоколісного до бордюру. Мопедисту вдалося повернуться назад в свою смугу. У цей момент з машини хлопці почули крики: «Я вам ноги перестріляю». Водій автомобіля кинув у хлопців скляну пляшку.

Після цього водій та пасажир мопеда впали. Хлопець, який сидів ззаду, припустив, що водій намагався ухилитися від пляшки і втратив рівновагу. Після скоєного чоловік на Mercedes, не зупиняючись, поїхав.

Мопедисту знадобилася допомога медиків. Він скаржився на гострий біль у нозі. Його госпіталізували в лікарню, другий хлопець не постраждав і залишився на місці, щоб дати пояснення патрульним.

Що саме сталося на дорозі, з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. На час оформлення події рух по Перова було частково ускладнено.