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СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші
Посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. У розмовах зі знайомими вона вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні
фото: СБУ

Зловмисниця на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони

СБУ затримала посадовицю харківського університету, яка допомагала росіянам шукати слабкі місця в обороні міста. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію на Харківщині, у результаті якої «на гарячому» затримала російську агентку. Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.

За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

«У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська», – зауважують в СБУ.

Правоохоронці наголошують, що для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Отримані відомості вона месенджером передавала «зв’язковому» російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

«Крім того зловмисниця «зливала» інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ. Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону», – повідомляє Служба безпеки.

Як встановило розслідування, посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. «До уваги» спецслужб РФ вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті, які були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.

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Теги: СБУ розслідування колабораціонізм

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