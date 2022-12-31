Російська ракета поцілила відділок поліції, зі знищеної будівлі вдалося врятувати найцінніше

У руках поліцейської з «Білих янголів» – майже вцілілий прапор України із розбитого відділу поліції

Зі зруйнованого Лиманського відділу поліції Донецької області винесли прапор України

Російська ракета С-300 поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми – середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу. Про це ідеться у повідомленні Національної поліції України на Facebook.

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«У руках поліцейської з «Білих янголів» – майже вцілілий прапор України із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими», – сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Семенівку Чернігівської області.

29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, на скільки ракетних атак ще спроможна Росія.

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Британська розвідка прогнозує, що Росія може завдати ракетного удару по Україні найближчими днями.