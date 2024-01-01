McDonald's відкрив новий ресторан у Києві: чим цікаве місце розташування закладу

У McDonald's на бульварі Миколи Міхновського вперше в Україні втілений особливий дизайн

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила у Києві свій новий заклад – він розташований неподалік від монумента «Батьківщини-мати» та мосту Патона. Про це повідомили в пресслужбі мережі.

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Новий McDonald's працює на бульварі Миколи Міхновського, 33А, на транспортній розв'язці біля мосту Патона. Це – уже 101-й заклад мережі, що зараз працює в Україні.

McDonald’s відкрив новий ресторан у Києві фото: пресслужба McDonald's

Ресторан має площу 444 кв. м й вміщує 84 відвідувачів у залі та 36 – на терасі. Також у закладі традиційно є McDrive для водіїв та працює доставка McDelivery. У залі ресторану встановлені 10 терміналів самообслуговування.

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McDonald’s на бульварі Миколи Міхновського фото: пресслужба McDonald's

Новий McDonald's вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста. У цьому McDonald's уперше в Україні втілений особливий дизайн, який завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності й запрошує до спілкування, адже нині зв’язок між людьми як ніколи важливий.

Ресторан та доставка McDelivery працюють щодня з 07:00 до 22:00, а McDrive – з 07:00 до 23:00.

З одного боку від закладу стоїть Батьківщина-Мати, а з другого розгортаються береги Дніпра фото: пресслужба McDonald's

Як і інші заклади McDonald's, під час повітряної тривоги ресторан зачинятиметься, а роботу відновлюватиме орієнтовно через годину після скасування тривоги.

фото з відкритих джерел

Новий заклад розташований на місці колишнього культового ресторану індійської кухні New Bombay Palace, що був розташований на розв'язці біля мосту Патона ще з 2001 року. Заклад починався, як невеличкий трактир неподалік трамвайного кільця (цей вид транспорту, було прибрано з мосту 2004 року). Проте заклад розростався рік від року, змінював інтер'єр, кінець-кінцем зупинившись на масивних королівських меблях ручної роботи, витворах мистецтва родом з Індії, позолочених візерунках тощо.

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Ресторан New Bombay Palace фото з відкритих джерел

У грудні 2021 року New Bombay Palace переїхав на бульвар Лесі Українки ближче до центру. А на місці закладу почалися будівельні роботи: там був виритий глибокий котлован під капітальну споруду, прокладено нові комунікації тощо. Ходили чутки, що індійський заклад повернеться на своє місце після реновації будівлі, проте в середині 2023 року стало зрозуміло, що на цьому місці відкриється мережевий заклад.

Зауважимо, Кулеба пригадав, як дзвонив до Блінкена, щоб повернути McDonald's.