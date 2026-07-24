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Ракетний удар по Київщині: Зеленський підтвердив загибель шести людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ракетний удар по Київщині: Зеленський підтвердив загибель шести людей
Наслідки ворожої атаки 24 липня 2026 року
фото: ДСНС України

Рада зброярів закликала утриматися від поширення фото, відео, геолокацій та будь-яких деталей, що можуть зашкодити слідству 

У Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наразі відомо про загиблих та десятки поранених, пише «Главком». 

Українська рада зброярів зауважила, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася, а обставини удару наразі встановлюють компетентні органи. Рада зброярів закликала утриматися від поширення фото, відео, геолокацій та будь-яких деталей, що можуть зашкодити слідству чи Силам оборони. Там також додали, що команда не була організатором заходу, але надає необхідну підтримку колегам.

Заява Української ради зброярів
Заява Української ради зброярів
скриншот

Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція. Наразі відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих, а на місці працюють усі необхідні служби.

Крім того, глава держави повідомив про ворожий удар авіабомбами по Слов'янську на Донеччині. Там унаслідок влучань п'ятеро людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, а також було пошкоджено житлові будинки, будівлю консульства та автомобілі.

Зеленський наголосив, що за ці жорстокі удари росіяни мають відповісти, та знову закликав міжнародних партнерів посилити захист українського неба, зазначивши, що ракети для систем Patriot є пріоритетом номер один.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська завдали серйозного удару по одному з полігонів, де в цей момент тривала виставка озброєння. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування та загиблих. Про це повідомляє засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик  Анонс заходу згадувався у відкритих джерелах із зазначенням організаторів. Хоча точну локацію в мережі не публікували, росіяни могли з'ясувати точні координати об'єкта самостійно.

До слова, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський президент поранення відео росіяни

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