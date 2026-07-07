Зеленський виступив на саміті НАТО в Анкарі: головні заяви

Президент зауважив, що Україна уразила всі великі російські НПЗ

Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі, передає «Главком».

Також глава держави зазначив, що рівень перехоплення російських дронів зріс до 90% – щотижня Україна збиває тисячі БпЛА. Він додав, що українські морські дрони стали багатофункціональними платформами, здатними уражати цілі на морі, суші та в повітрі.

Зокрема, президент наголосив, що вже немає великого російського НПЗ, який би не був атакований українськими дронами чи ракетами. Зеленський заявив, що Україна має найрозвиненіші дронові спроможності у світі та запропонував партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal.

Президент звернувся до союзників із закликом підтримати виробництво Patriot за ліцензією в Україні та прискорити створення європейської системи захисту від балістичних ракет.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.