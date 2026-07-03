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Атака на Київ 2 липня: Кличко розповів про стан поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 2 липня: Кличко розповів про стан поранених
У Києві другу добу триває пошуково-рятувальна операція т
фото: ДСНС Києва/Facebook

Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, пʼятирічної дівчинки, а також їхніх батьків і бабусі

У Києві вже другу добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція після масованої ворожої атаки. Станом на ранок кількість загиблих зросла до 30 осіб, а ще 92 мешканці столиці зазнали поранень різного ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами очільника міста, наразі у стаціонарах київських лікарень перебувають 56 поранених, серед яких і шість медичних працівників. Усім постраждалим медики надають усю необхідну допомогу в повному обсязі.

Окремо Віталій Кличко поінформував про стан чотирьох госпіталізованих дітей та трагічні обставини, у яких опинилися київські родини. Зокрема, лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, пʼятирічної дівчинки, а також їхніх батьків і бабусі. Наразі вся родина перебуває в стаціонарі, медики фіксують позитивну динаміку.

Водночас інший постраждалий, 10-річний хлопчик, про якого повідомляли напередодні, скоріш за все, залишився сиротою. Його батьки наразі вважаються зниклими безвісти, тому в лікарні з дитиною перебуває дідусь. Також досі залишається невідомою доля 15-річної дівчинки, яка теж числиться у списках зниклих безвісти.

Мер столиці наголосив, що пошуково-рятувальна операція триває другу добу, а судмедексперти паралельно працюють над ідентифікацією фрагментів тіл.  

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.  

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Теги: Віталій Кличко Київ обстріл поранення

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