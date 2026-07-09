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«Моїх співчуттів недостатньо». Зеленський пообіцяв кадрові висновки з трагедії у Вишневому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Моїх співчуттів недостатньо». Зеленський пообіцяв кадрові висновки з трагедії у Вишневому
«Главком» побував на місці масованого обстрілу у Вишневому та поспілкувався з місцевими мешканцями
фото: glavcom.ua

Президент: я отримав всю інформацію від Служба безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від генеральної прокуратури

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком».

«Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо. Я отримав всю інформацію від Служба безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від генеральної прокуратури. Є кримінальна справ, люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, і безумовно будуть звільнення в «Укроборонпромі», тому що склад був одного з підприємств «Укроборонпрому»», – сказав президент.

Місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів.

У соцмережах циркулювали припущення, що посеред житлової забудови було незаконно розміщено склад із боєприпасами. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. 

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.

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Теги: кадрові зміни Київщина Володимир Зеленський Укроборонпром звільнення

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