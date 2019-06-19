Реконструкція Шулявського шляхопроводу: у неділю перекриють рух проспектом Перемоги



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Монтаж прогонів Шулявського шляхопроводу

Починається монтаж металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу

У неділю, 23 червня, із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги.

У комунальному підприємстві просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Як повідомлялося, перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший - у вихідні. Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяця. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту.

Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

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