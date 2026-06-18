Світовий бізнес почав вкладати мільярди в захист від дронів

Війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході змусили аеропорти, готелі та нафтобази терміново шукати захист від загроз з неба

Війна в Україні та зростання кількості атак безпілотників у різних регіонах світу спричинили справжній бум на ринку антидронових технологій. Комерційні компанії, аеропорти, оператори нафтобаз і навіть розкішні готелі дедалі активніше інвестують у радари, системи радіоелектронної боротьби та засоби перехоплення безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Цивільний сектор готується до нових загроз

За даними агентства, цивільний сектор дедалі частіше розглядає дрони як реальну загрозу для безпеки об'єктів критичної інфраструктури, логістичних центрів та комерційної нерухомості.

Одним із прикладів є державна норвезька компанія Avinor, яка управляє 43 аеропортами країни. Після низки інцидентів із несанкціонованими польотами безпілотників вона розпочала розгортання масштабної мережі для виявлення та нейтралізації дронів.

Активно переорієнтовується і бізнес, який раніше працював в інших сегментах ринку безпеки. Зокрема, нідерландська компанія Robin Radar Systems, що спеціалізувалася на моніторингу птахів біля аеропортів, сьогодні активно розробляє антидронові системи для захисту критичної інфраструктури.

Технологічні компанії та оборонний сектор нарощують розробки

Своєю чергою американська компанія Dedrone пропонує портативні пристрої у формі рушниць, які дозволяють службам безпеки перехоплювати контроль над безпілотниками-порушниками.

До ринку долучаються і великі оборонні корпорації. Компанія Boeing працює над створенням безпілотників нового покоління Wingman, оснащених системами радіоелектронної боротьби. Такі апарати здатні автономно патрулювати повітряний простір та реагувати на потенційні загрози.

Війна в Україні прискорила розвиток ринку C-UAS

Reuters зазначає, що війна в Україні стала одним із ключових факторів, які змінили ставлення до безпілотників у цивільному секторі. Досвід використання дронів на фронті уважно вивчають як уряди, так і приватні компанії по всьому світу.

Саме тому попит на системи протидії безпілотникам продовжує стрімко зростати, а ринок C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) перетворюється на один із найдинамічніших сегментів індустрії безпеки.

Нагадаємо, безпілотники дедалі частіше використовуються не лише на полі бою, а й для атак на стратегічні об'єкти. Зокрема, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак дронів за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.