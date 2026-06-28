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РФ атакувала Київ балістикою, є постраждалий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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РФ атакувала Київ балістикою, є постраждалий
Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях
фото: Associated Press (ілюстративне)

У ніч на 28 червня РФ била по Україні ракетами і дронами різних типів

У ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Одна людина постраждала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України та мера столиці Віталія Кличка.

З 18:00 27 червня противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, та 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

За даними Кличка, у столиці одна людина постраждала внаслідок нічної атаки ворога. Пораненого госпіталізували.

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакуваа Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи.

Теги: Київ ракета уламки ракет обстріл

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