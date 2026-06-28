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Росія атакує Київ: є постраждалий, виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ: є постраждалий, виникли пожежі
Київ перебуває під атакою ворога
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакує Київ балістичними ракетами. Про це пише «Главком».

У столиці пролунали вибухи. Моніторингові канали пишуть, що ще загроза зберігається, буде гучно.

Мер Києва Віталій Кличко написав:

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»

Оновлено 02:59

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі постраждала одна людина.

У Дарницькому районі за декількома адресами виникли пожежі внаслідок атаки.

«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих», – написав Ткаченко.

Як відомо, російські війська 47 разів обстріляли прикордонні громади Чернігівської області. Унаслідок атак поранення дістав мирний житель, також пошкоджено підприємства, ферму та інші цивільні об'єкти. 

Зранку російський безпілотник «Гербера» атакував ферму в одному із сіл Городнянської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля. Пізніше під удар потрапило одне з підприємств у Городні. На місці виникла пожежа, також пошкоджено вантажний автомобіль.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

За інформацією ДСНС, ворожий БпЛА влучив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися резервуар із газом та адміністративна будівля.

До слова, у ніч на 27 червня російський ударний безпілотник атакував приватне домогосподарство у Верхньосироватській громаді Сумського району – загинув 66-річний чоловік. Тієї ж ночі ворожий дрон пошкодив дах багатоповерхівки у Зарічному районі Сум. 

Теги: вибух Київ

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