Намісник Лаври розповів, скільки триватиме зведення тимчасового даху Успенського собору

Наслідки ворожого прильоту по Києво-Печерській лаврі 15 червня 2026 року

Будівельники вже завезли перші матеріали для встановлення тимчасового укриття

Невідкладні роботи з облаштування тимчасового захисного покриття над зруйнованою покрівлею Успенського собору Києво-Печерської лаври триватимуть понад 10 днів. Про це повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій, інформує «Главком».

За словами єпископа Авраамія, процес відновлення перебуває під особистим контролем керівництва держави через високі ризики підтоплення святині.

«Президент дав доручення оперативно провести тимчасове відновлення покрівлі, щоб у разі дощів вода не потрапляла всередину собору. Уже сьогодні підвезли необхідні матеріали. Як повідомив мені у телефонній розмові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, роботи з укриття покрівлі Успенського собору триватимуть понад 10 днів», – сказав Авраамій.

фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що внаслідок нічного нальоту російських дронів 15 червня ворожий дрон влучив безпосередньо у вівтарну частину головного храму Лаври, знищивши близько 80% усього даху споруди. Експерти зазначають, що швидке встановлення тимчасового тенту чи покрівлі є критично важливим етапом перед початком капітальної реставрації пам'ятки архітектури.

фото: ДСНС Києва

Повідомлялося, що російська ракета поцілила безпосередньо в Степанівський приділ храму, через що спалахнуло сильне займання. На місці працювали екстрені служби для ліквідації пожежі та порятунку історичних артефактів.

«Главком» писав, що Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником «Герань-2» – російською модифікацією іранського дрона-камікадзе типу Shahed