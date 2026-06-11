Головна Київ Новини
search button user button menu button

У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва
Внаслідок події ніхто не постраждав
фото: ДСНС Києва/Facebook

Через коротке замикання проводів у підвалі утворилася щільна завіса диму

У Шевченківському районі столиці сталася надзвичайна подія в підвалі знаменитого Бесарабського ринку. Через коротке замикання електропроводки підземні приміщення охопило сильне задимлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про пожежу на Бесарабській площі надійшло до служби порятунку 10 червня о 16:59.

Пожежники обстежили території ринку
Пожежники обстежили території ринку
фото: ДСНС Києва

Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що відкритого вогню немає, проте через коротке замикання проводів у підвалі утворилася щільна завіса диму. Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос. Також підвал ретельно обстежили за допомогою тепловізорів, щоб виключити можливість прихованого займання в перекриттях.

Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос
Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос
фото: ДСНС Києва
У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва фото 1
фото: ДСНС Києва

Внаслідок інциденту ніхто з працівників та відвідувачів ринку не постраждав.

Бессара́бський ринок (Бессара́бка) – критий (під дахом) ринок з торговою площею 896 кв. м на Бессарабській площі в західному кінці Хрещатика в Києві. Побудований в 1910-1912 роках на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, призначені ним на цю мету в заповіті. Архітектор – Генрик Гай. Здійснював проєкт архітектор Михайло Бобрусов. Скульптурне оздоблення виконали учні українського скульптора Федора Балавенського, що навчалися у Київському художньому училищі: Тетяна Руденко-Щелкан (декоративне панно на фасаді), і Олександр Теремець (горельєф «Селянин з волами» і декоративне зображення гусей на металевих воротах), Петро Сниткін (горельєф «Молочниця»).

Урочисте відкриття ринку в присутності вищого керівництва міста і краю відбулося 3 (16) липня 1912 року.

Нагадаємо, 10 червня у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Прибувши на місце, бійці ДСНС встановили, що палає квартира на п’ятому поверсі, а вогонь уже перекинувся на покрівлю будівлі.

Раніше повідомлялося, що у Фастівському районі Київської області місцевий мешканець влаштував підпал продуктового магазину. Як з'ясували поліцейські, до підпалу причетний 54-річний чоловік. Він підійшов до будівлі й за допомогою паперового сміття та сірників підпалив продуктовий магазин. Вогонь повністю знищив магазин, але обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Теги: Київ ринок пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
2 червня, 08:53
У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
25 травня, 15:01
Експонати виставки «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри»
Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка
25 травня, 10:20
Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва
Нічний обстріл столиці: пошкоджено будівлю Національного художнього музею України
24 травня, 10:58
Бригада лікарів «Охматдиту» рятує дитину, травмовану під час прогуляни на самокаті
Лікарі «Охматдиту» фіксують різке зростання важких травм у дітей через електросамокати
21 травня, 10:25
Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу
Ремонт на Великій Кільцевій: рух шляхопроводом обмежено на три місяці
19 травня, 08:18
Мер столиці Віталій Кличко провів зустріч із делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї
Японія допомогла Києву захистити водопостачання від блекаутів
19 травня, 17:43
До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Шмигаль ознайомив Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
11 травня, 19:16

Новини

Поліція розслідує смертельну ДТП на Печерську: після зіткнення автівок загинув пішохід
Поліція розслідує смертельну ДТП на Печерську: після зіткнення автівок загинув пішохід
У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва
У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва
Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
Смертельна аварія на Київщині: у центрі Узина водій авто збив велосипедиста
Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
Київ позбувся радянської зірки на в'їзді до міста
Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини
Прокуратура оскаржить занадто м'який вирок вітчиму-ґвалтівнику з Київщини
11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори
11 червня на двох перехрестях у центрі Києва не працюватимуть світлофори

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua