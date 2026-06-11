У підвалі Бесарабського ринку сталося коротке замикання: деталі інциденту в центрі Києва

Через коротке замикання проводів у підвалі утворилася щільна завіса диму

У Шевченківському районі столиці сталася надзвичайна подія в підвалі знаменитого Бесарабського ринку. Через коротке замикання електропроводки підземні приміщення охопило сильне задимлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про пожежу на Бесарабській площі надійшло до служби порятунку 10 червня о 16:59.

Пожежники обстежили території ринку фото: ДСНС Києва

Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що відкритого вогню немає, проте через коротке замикання проводів у підвалі утворилася щільна завіса диму. Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос. Також підвал ретельно обстежили за допомогою тепловізорів, щоб виключити можливість прихованого займання в перекриттях.

Для ліквідації наслідків аварії надзвичайники задіяли спеціальний димосос фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Внаслідок інциденту ніхто з працівників та відвідувачів ринку не постраждав.

Бессара́бський ринок (Бессара́бка) – критий (під дахом) ринок з торговою площею 896 кв. м на Бессарабській площі в західному кінці Хрещатика в Києві. Побудований в 1910-1912 роках на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, призначені ним на цю мету в заповіті. Архітектор – Генрик Гай. Здійснював проєкт архітектор Михайло Бобрусов. Скульптурне оздоблення виконали учні українського скульптора Федора Балавенського, що навчалися у Київському художньому училищі: Тетяна Руденко-Щелкан (декоративне панно на фасаді), і Олександр Теремець (горельєф «Селянин з волами» і декоративне зображення гусей на металевих воротах), Петро Сниткін (горельєф «Молочниця»).

Урочисте відкриття ринку в присутності вищого керівництва міста і краю відбулося 3 (16) липня 1912 року.

Нагадаємо, 10 червня у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Прибувши на місце, бійці ДСНС встановили, що палає квартира на п’ятому поверсі, а вогонь уже перекинувся на покрівлю будівлі.

Раніше повідомлялося, що у Фастівському районі Київської області місцевий мешканець влаштував підпал продуктового магазину. Як з'ясували поліцейські, до підпалу причетний 54-річний чоловік. Він підійшов до будівлі й за допомогою паперового сміття та сірників підпалив продуктовий магазин. Вогонь повністю знищив магазин, але обійшлося без постраждалих.