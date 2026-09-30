На кіностудії Довженка спалахнула пожежа: яка причина

Пожежа сталася через перепади напруги в Києві

На території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка зафіксували задимлення у невиробничому приміщенні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис кіностудії Довженка у Facebook.

Інцидент стався на тлі складної енергетичної ситуації у столиці, яка виникла внаслідок ворожих атак, вимушених відключень електроенергії та перепадів напруги.

За офіційними даними кіностудії, внаслідок події ніхто не постраждав, а пошкоджень майна чи матеріальних збитків вдалося уникнути. На ситуацію оперативно відреагували підрозділи ДСНС та ДТЕК, яким адміністрація закладу висловила подяку за професійну допомогу та швидку ліквідацію загрози.

Як відомо, 30 вересня під час повітряної тривоги у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника у 12-поверхову нежитлову будівлю.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого. Також у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.