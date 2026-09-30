Головна Київ Новини
search button user button menu button

На кіностудії Довженка спалахнула пожежа: яка причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На кіностудії Довженка спалахнула пожежа: яка причина
30 вересня на кіностудії Довженка у Києві спалахнула пожежа
фото: ДСНС Києва (ілюстративне)

Пожежа сталася через перепади напруги в Києві

На території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка зафіксували задимлення у невиробничому приміщенні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис кіностудії Довженка у Facebook.

Інцидент стався на тлі складної енергетичної ситуації у столиці, яка виникла внаслідок ворожих атак, вимушених відключень електроенергії та перепадів напруги.

За офіційними даними кіностудії, внаслідок події ніхто не постраждав, а пошкоджень майна чи матеріальних збитків вдалося уникнути. На ситуацію оперативно відреагували підрозділи ДСНС та ДТЕК, яким адміністрація закладу висловила подяку за професійну допомогу та швидку ліквідацію загрози.

Як відомо, 30 вересня під час повітряної тривоги у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника у 12-поверхову нежитлову будівлю.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого. Також у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. 

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: пожежа ДСНС кіностудія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники гасять пожежу на території складу у Бучанському районі
Ранкова атака на Київщину: у Бучанському районі палають склади, двоє поранених
23 вересня, 12:34
Рятувальники закликають киян не наближатися до місця пожежі
У Києві пожежа охопила багатоповерхівку: чути крики про допомогу
21 вересня, 20:58
На Київщині загорівся будинок родини екскомбрига Станіслава Лучанова
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
20 вересня, 10:05
Нафтопереробний завод у районі Капотня після атаки
Найбільший НПЗ Москви знову зазнав атаки: що відомо про наслідки
20 вересня, 06:40
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
На Житомирщині через атаку РФ загинули дві людини (фото)
18 вересня, 09:03
Гасіння пожежі у Бучанському районі
Росіяни атакували склади на Київщині: гасіння пожежі у Бучанському районі триває
11 вересня, 08:48
Займання господарської будівлі сталося в селі Сухоліси на Білоцерківщині
На Білоцерківщині під час пожежі загинула 86-річна жінка
10 вересня, 17:52
Жінка вибралася на дах, аби дістати свого домашнього улюбленця, що випадково туди потрапив
Рятувала кота й застрягла сама: у Макарові надзвичайники знімали жінку з даху п'ятиповерхівки
10 вересня, 16:54
Пожежа у Кам'янському
Окупанти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині
5 вересня, 02:06

Новини

На кіностудії Довженка спалахнула пожежа: яка причина
На кіностудії Довженка спалахнула пожежа: яка причина
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки
У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки
Київ повертається до відключень світла за графіками
Київ повертається до відключень світла за графіками
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 30 вересня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 30 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua