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Цифровий двійник Києва змоделював імовірні наслідки руйнування Вишгородської дамби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Цифровий двійник Києва змоделював імовірні наслідки руйнування Вишгородської дамби
Київська ГЕС експлуатується з 1964 року, коли розпочав роботу її першийй агрегат
фото: Вікіпедія

Ситуаційний центр збирає масиви даних із датчиків та камер відеоаналітики, що дозволяє ухвалювати будь-які управлінські рішення в місті на основі точної аналітики

У Ситуаційному центрі Києва функціонує «цифровий двійник» столиці, який дозволяє в режимі реального часу моделювати воєнні загрози та надзвичайні ситуації. Зокрема, фахівці детально прорахували сценарій потенційного затоплення міста у разі руйнування Вишгородської дамби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю директорки Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Вікторії Іцкович виданню Speka.

Оскільки система володіє точними даними про рельєф, висотності та параметри всіх будівель столиці, вона здатна автоматично визначати зони підтоплення залежно від пори року та рівня води. Зауважимо, що конкретні карти та детальні результати моделювання залишаються службовою інформацією для екстрених служб, однак технологія дозволяє владі мати чіткий алгоритм дій на випадок катастрофи.

«Це дозволяє заздалегідь знати, скільки людей і з яких вулиць потрібно евакуювати, скільки техніки туди направити, де розгорнути пункти незламності та укриття, і чи є на цих територіях критичні підприємства», – пояснила Вікторія Іцкович.

За словами посадовиці, Ситуаційний центр збирає масиви даних із датчиків та камер відеоаналітики, що дозволяє ухвалювати будь-які управлінські рішення в місті на основі точної аналітики. Окрім моделювання надзвичайних ситуацій, «цифровий двійник» також прораховує транспортні потоки та навантаження на інфраструктуру столиці

Ки́ївська ГЕС – гідроелектростанція, що є першим ступенем вищої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Утворює Київське водосховище. Розташована у місті Вишгороді.

Київська ГЕС експлуатується з 1964 року, коли розпочав роботу її перший агрегат. 10 вересня відбулося відкриття судноплавного шлюзу Київської ГЕС. Останній, 20-й агрегат станції, був зданий в експлуатацію у жовтні 1968 року.

Раніше в коментарі «Главкому» начальник басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра Микола Урупа пояснював, що диверсія на Каховській ГЕС жодним чином не відіб’ється на водопостачанні Києва та області. Він також запевнив, що безпеці Київської ГЕС нічого не загрожує:

До слова, підготовка України до нового опалювального сезону відбувається за «планами стійкості», що включають інженерний захист, розподілену генерацію та резервні джерела живлення. Втім, у Києві досі залишається ризикована зона щодо забезпечення теплопостачанням.

Теги: Київ Дніпро Київщина водойма надзвичайні ситуації диверсія

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