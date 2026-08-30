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Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 серпня 2026 року

У Росії атаковано один із найбільших НПЗ, розташований у місті Кіриші Ленінградської області, також від вибухів здригнувся російський Брянськ, країна-терорист атакувала Київ безпілотниками.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 серпня.

Атака на Київ

Київ потрапив під атаку БпЛА
Київ потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що в Оболонському районі безпілотник впав на територію між житловими будинками. 

Крім того, у 12-поверховому будинку на Оболоні зафіксовано загоряння з другого по пʼятий поверхи. 

Атака на НПЗ у Росії

На НПЗ почалася пожежа після атаки
На НПЗ почалася пожежа після атаки
скріншот з відео

У ніч на 30 серпня було завдано удару по території Кіришського нафтопереробного заводу «КІНЕФ» (ТОВ «Кіришінафтеоргсинтез») у місті Кіріши Ленінградської області РФ. 

За попередньою інформацією, під удар потрапила зона розташування критично важливих технологічних установок підприємства, зокрема комплексів Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та установки гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.

Брянськ опинився під ударом БпЛА

Пожежа у Брянську
Пожежа у Брянську
скріншот з відео

У ніч на 30 серпня у російському Брянську пролунала серія вибухів.

Після серії гучних вибухів у Брянську спалахнула пожежа. Над місцем займання здіймається густий стовп диму.

Інші важливі новини:

Теги: пожежа Віталій Кличко Київ вибух росія

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