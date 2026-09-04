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Російський обстріл пошкодив кафе «Завертайло» біля Софійської площі: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російський обстріл пошкодив кафе «Завертайло» біля Софійської площі: деталі
Ресторатор виїхав на місце події для оцінки масштабів лиха та надання допомоги.
фото: соцмережі закладу

Заклади мережі подружжя Завертайлів уже неодноразово страждали від російської агресії

У центрі Києва внаслідок чергової російської атаки сьогодні, 4 вересня 2026 року,  зазнало руйнувань кафе-пекарня «Завертайло», розташоване поблизу Софійського собору. Про це повідомив співзасновник закладу Станіслав Завертайло, інформує «Главком»

За словами засновника закладу, найбільше хвилювання зараз викликає стан команди та гостей, які могли перебувати поблизу або всередині закладу в момент удару. Ресторатор виїхав на місце події для оцінки масштабів лиха та надання допомоги.

Заклади мережі подружжя Завертайлів уже неодноразово страждали від російської агресії. Раніше ударні хвилі та уламки російських ракет і дронів уже завдавали серйозних пошкоджень іншим проєктам команди, зокрема кафе-кондитерським Honey на Ярославовому Валу та Подолі, проте попри руйнування бізнес щоразу відбудовував локації та повертався до роботи.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору. Президент Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Теги: ресторатор обстріл бізнес безпілотник Київ

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