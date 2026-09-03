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Понад 20 пострілів упритул: у Києві скоєно замах на директора клініки репродуктології

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Понад 20 пострілів упритул: у Києві скоєно замах на директора клініки репродуктології
У столиці триває спеціальна поліцейська операція
фото: Національна поліція України

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували

У Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології – правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком».

Йдеться про стрілянину у Святошинському районі, що сталася сьогодні близько 10 ранку біля вхідних дверей медзакладу.

Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

Понад 20 пострілів упритул: у Києві скоєно замах на директора клініки репродуктології фото 1
фото: Національна поліція України

Наразі у столиці триває спеціальна поліцейська операція. До пошуків підозрюваного залучили додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Понад 20 пострілів упритул: у Києві скоєно замах на директора клініки репродуктології фото 2
фото: Національна поліція України

«Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство», – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Святошинському районі столиці сталася стрілянина, унаслідок якої дістав поранення чоловік. Наразі в місті триває спеціальна поліцейська операція для розшуку та затримання озброєного зловмисника. 

Теги: Київ стрілянина

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