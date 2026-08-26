Розстріляв авто через суперечку: перед судом постане 46-річний киянин

Конфлікт стався через те, що водій BMW зупинився зачинити ворота й тимчасово перекрив пішоходу прохід

У Києві судитимуть 46-річного чоловіка. Його підозрюють у тому, що він через суперечку розстріляв автомобіль у Шевченківському районі столиці. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що подія сталася у серпні цього року на вулиці Дмитрівській. Слідство встановило, що підозрюваний йшов вулицею і побачив автомобіль BMW, який виїжджав з прибудинкової території.

«Водій транспортного засобу зупинився, аби закрити ворота, тим самим тимчасово загородив вільний прохід перехожому. Ця ситуація не сподобалася чоловікові, через що між ними виникла суперечка, під час якої зловмисник декілька раз вистрелив зі зброї у бік транспортного засобу, пошкодивши багажник та заднє скло автівки, після чого втік», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали фігуранта і вилучили в нього пневматичну зброю.

Підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження волі фото: Національна поліція України

У поліції зазначили, що 46-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у селі Лютіж Вишгородського району Київської області 30-річний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті, після чого втік з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. За даними правоохоронців, у супермаркеті між 30-річним чоловіком та місцевим жителем виник конфлікт. Після сварки чоловік вийшов із магазину та підійшов до автомобіля Volkswagen, який належить його знайомому. Звідти він дістав зброю та повернувся до торговельної зали.