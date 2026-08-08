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Наслідки удару по Києву: у двох районах були пожежі, є жертва і постраждалі (оновлено)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Наслідки удару по Києву: у двох районах були пожежі, є жертва і постраждалі (оновлено)
Пожежа після російського удару по Києву
фото: ДСНС

Вогонь охопив гаражі, нежитлову будівлю та територію підприємства

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 8 серпня виникли пожежі у Голосіївському та Оболонському районах. Відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

У Голосіївському районі внаслідок обстрілу загорілися гаражі. Вогонь охопив два окремі осередки загальною площею 1 тис. кв. м. Крім того, спалахнула нежитлова будівля, де зберігався картон. Площа пожежі сягнула 3 тис. кв. м.

Станом на 9:04 рятувальники повністю ліквідували обидві пожежі. До гасіння вогню та ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Також пожежа виникла на території одного з підприємств в Оболонському районі столиці. Її ліквідували.

Близько 10:00 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини.

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Наслідки атаки по Києву
ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці України. У місті пролунала серія вибухів. Під час атаки мешканці декількох районів Києва почали повідомляти про проблеми з комунальними послугами.

На лівому березі Києва, зокрема в районі Осокорків, частково зникло електропостачання. Водночас на правому березі в окремих будинках виникли тимчасові перебої з водопостачанням.

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки в ніч проти 8 серпня загинули троє людей, серед яких дитина. Ще троє осіб дістали поранення, зокрема одна дитина. 

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Теги: Київ обстріл пожежа

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