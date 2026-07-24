Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади
Зруйнований під час обстрілу підземний перехід біля метро «Лук’янівська»
фото: nashkiev

Біля станції метро «Лук’янівська» запрацював повноцінний регульований пішохідний перехід зі світлофором

У Київській міській державній адміністрації поки не визначили, чи будуть відновлювати підземний пішохідний перехід біля станції метро «Лук’янівська», який зазнав значних пошкоджень під час російської ракетної атаки. Остаточне рішення щодо долі споруди ухвалять лише після проведення спеціалізованого експертного обстеження. Про це йдеться у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит «Суспільного», інформує «Главком»

У профільному департаменті пояснили, що фахівці спеціалізованої організації мають оцінити технічний стан конструкцій, а також визначити характер і ступінь пошкоджень. Тільки після отримання висновків експертів стане зрозуміло, чи можлива реконструкція об'єкта в принципі,її вартість та тривалість робіт.

«Наразі визначити строки виконання робіт, їхню орієнтовну вартість чи прийняти остаточні рішення щодо подальшої організації пішохідного руху не видається можливим», – підкреслили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Поки головним завданням міської влади є забезпечення безпечного та зручного пересування пішоходів на цій ділянці. Біля станції метро спочатку облаштували тимчасовий нерегульований наземний перехід, а вже учора, 23 липня, поблизу «Лук’янівської» запрацював повноцінний регульований пішохідний перехід зі світлофором.

Поблизу станції метро «Лук’янівська» запрацював регульований наземний пішохідний перехід
Поблизу станції метро «Лук’янівська» запрацював регульований наземний пішохідний перехід
фото: КМДА

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські окупанти завдали масованого балістичного удару по Києву. Одна з ракет влучила в підземний пішохідний перехід на вулиці Юрія Іллєнка поруч із метро «Лук’янівська», унаслідок чого також було пошкоджено наземний вестибюль станції.

Читайте також:

Теги: окупанти метро реконструкція Київ місцева влада столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вітрила вільних» – це серія тренувально-змагальних подій, створених для підтримки захисників та захисниць
У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь
21 липня, 10:38
Будинки за €1 переважно непридатні для життя
Блогер розповів, скільки насправді треба викласти у будинок, який у Італії продають за €1
19 липня, 19:15
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
15 липня, 18:05
Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
14 липня, 10:33
Із 15 липня вартість разової поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері становитиме 30 грн
Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня: Кличко підписав розпорядження
10 липня, 19:37
Втрати ворога станом на 10 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 10 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
10 липня, 06:50
У будинку Олени Кравець вибило вікна через атаку РФ
Атака на Київ: росіяни пошкодили будинок Олени Кравець
6 липня, 10:35
21 червня у Києві зібралися противники «КиївПрайду»
Посольство Ізраїлю заявило про нацистські вітання під час акції в Києві
25 червня, 07:13
Правоохоронці затримали всіх підозрюваних у вбивстві, їм загрожує довічне позбавлення волі
Прив’язали до дерева та жорстоко побили: за вбивство киянина затримано п’ятьох чоловіків
24 червня, 11:24

Новини

Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади
Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць
На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
На Київщині загинув 14-річний зачепер: поліція розслідує трагедію
На Київщині загинув 14-річний зачепер: поліція розслідує трагедію
Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев
Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
97K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
85K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua