Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади

Біля станції метро «Лук’янівська» запрацював повноцінний регульований пішохідний перехід зі світлофором

У Київській міській державній адміністрації поки не визначили, чи будуть відновлювати підземний пішохідний перехід біля станції метро «Лук’янівська», який зазнав значних пошкоджень під час російської ракетної атаки. Остаточне рішення щодо долі споруди ухвалять лише після проведення спеціалізованого експертного обстеження. Про це йдеться у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит «Суспільного», інформує «Главком»

У профільному департаменті пояснили, що фахівці спеціалізованої організації мають оцінити технічний стан конструкцій, а також визначити характер і ступінь пошкоджень. Тільки після отримання висновків експертів стане зрозуміло, чи можлива реконструкція об'єкта в принципі,її вартість та тривалість робіт.

«Наразі визначити строки виконання робіт, їхню орієнтовну вартість чи прийняти остаточні рішення щодо подальшої організації пішохідного руху не видається можливим», – підкреслили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Поки головним завданням міської влади є забезпечення безпечного та зручного пересування пішоходів на цій ділянці. Біля станції метро спочатку облаштували тимчасовий нерегульований наземний перехід, а вже учора, 23 липня, поблизу «Лук’янівської» запрацював повноцінний регульований пішохідний перехід зі світлофором.

Поблизу станції метро «Лук’янівська» запрацював регульований наземний пішохідний перехід фото: КМДА

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські окупанти завдали масованого балістичного удару по Києву. Одна з ракет влучила в підземний пішохідний перехід на вулиці Юрія Іллєнка поруч із метро «Лук’янівська», унаслідок чого також було пошкоджено наземний вестибюль станції.