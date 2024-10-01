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Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо
Управління патрульної поліції у місті Києві організовує зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик
фото ілюстративне

Водіям слід корегувати переміщення центром столиці

Сьогодні, 1 жовтня, у центрі столиці буде перекритий рух транспорту. У  День захисників і захисниць місто відвідають іноземні делегації
Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Водіїв просять врахувати відповідну інформацію під час переміщення містом.

«Шановні жителі та гості міста Києва! 1 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося,  1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

У центрі міста рух зупиниться орієнтовно на 10 хв.  Управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Киян та гостей столиці закликають долучитися до вшанування пам’яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

Теги: незалежність місто календар хвилина мовчання обмеження

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